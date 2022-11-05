Uşakspor - Pazarspor: 1-1

UŞAK, (DHA) -
STAT: Uşak 1 Eylül
HAKEMLER: Yalçın Taşkınfurat, Sinan Bilen, Çağrı Yıldırım
UŞAKSPOR: Vedat Erhan, Onur, Doğan, Mehmet, Şamil (Dk. 77 Sefer), Resul, Murad Han (Dk. 90 Ömer Faruk), Onurcan, Ahmet Hakan (Dk. 77 İbrahim), Muzaffer
PAZARSPOR: Yasin Metin, Onur, Mehmet Cansın, Oğulcan Enes (Dk. 79 Güvenç), Yağız Rüştü (Dk. 90 Eyüp Ensar), Maksut, İlhan (Dk. 90 Özgür), Sercan (Dk. 79 Ahmet), Önder, İsmail (Dk. 90 Hakan)
GOLLER: Dk. 27 İlhan (Pazarspor), Dk. 86 İbrahim (Uşakspor)
SARI KARTLAR: Resul, Doğan, Onur (Uşakspor) - Özgür, Yağız, Yasin (Pazarspor)
TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta son 2 maçını kazanarak moral bulan Uşakspor, 13'üncü haftada evinde son sıradaki Pazarspor'la 1-1 berabere kaldı. Konuk takım 27'nci dakikada İlhan'ın golüyle öne geçerken, bu gole Uşakspor 86'ncı dakikada İbrahim'le yanıt verdi. Bu sonuçla ev sahibi ekip 10 puana ulaşıp düşme hattından kurtulamazken, Karadeniz temsilcisi ise 6 puana yükseldi.
DHA-Spor Türkiye-Uşak
2022-11-05 16:10:51
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
-
Keşfet
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.