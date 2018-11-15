Uşak'ın damak çatlatan lezzetleri

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Zini hamursuzunun şerbetsiz baklavaya benzediğini aktaran Demir, "Bu ürün şekersiz olarak da yapılır börek gibi de tüketilebilir. Zevke göre tahinli şekerli yapılır. Oldukça besleyici ve lezzetli bir yemektir." diye konuştu.