UŞAK - Para nakil aracı kamyonete çarptı: 1 ölü, 5 yaralı

AA

Alınan bilgiye göre, T.E. idaresindeki 34 HM 9768 plakalı para nakil aracı, Eldeniz Köyü yakınlarında arızalanan ve yolda bir anda duran İ.A. yönetimindeki 64 LR 718 plakalı kamyonete arkadan çarptı.Çarpmanın etkisiyle sürücüler ile kamyonetteki Evrise Aysal (50),E.A. (15) ve Y.A. (40) ile para nakil aracındaki Ö.E. (30) yaralandı.İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaralıları kentteki çeşitli hastanelere kaldırdı.Sivaslı Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Evrise Aysal, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.Diğer yaralıların ise sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.Öte yandan, jandarma tarafından karakola götürülen araçtaki paraların, jandarma kontrolünde başka para nakil aracına nakledildiği öğrenildi.