Uşak polisinden sokak hayvanları için seferberlik

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İstanbul Küçükçekmece Atakent Mahallesi'nde bulunan bir sitenin girişindeki kedilere acımayıp tekme atan Aytuğ Koyuncu’nun görüntüleri günlerce konuşuldu. Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre, önce serbest kalan ardından savcılığın itirazı üzerine tutuklanan Koyuncu olayının sıcaklığı devam ederken, Uşak’tan yürekleri ısıtan sıcak görüntüler geldi.

KEDİ VE KÖPEKLERE YARDIM Uşak İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Çevre Doğa ve Sokak Hayvanlarını Koruma Büro Amirliği, Yunus Timler, resmi ekipler ve bekçi ekipleri, yağmurla birlikte havaların soğumasının ardından sokak hayvanları için çalışma başlattı.

Bu çerçevede büyük bir duyarlılık gösteren ekipler, sokakta yaşayan kedi ve köpekleri elleriyle besleyerek mama verdi. Ayrıca soğuktan korumak için üstlerini de "polis" yazılı battaniyelerle örttü. Ayrıca ekipler kentteki mama kaplarına mama doldururken kulübelere de battaniye serdi.