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Uşak sıcak hava balonu uçuşlarına hazırlanıyor

Dünyanın en uzun kanyonları arasında yer alan Uşak'taki Ulubey Kanyonu'nda sıcak hava balonu uçuşları gerçekleştirmek için hazırlanan projede son aşamaya gelindi

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  • Uşak sıcak hava balonu uçuşlarına hazırlanıyor

    Ulubey Kanyonu'nda 2 yıl önce eylül ayında ilk sıcak hava balonu uçuşu gerçekleştirildi. Kapadokya Üniversitesinden bilim insanları, yaptıkları inceleme sonucunda kanyonun uçuşa elverişli olduğunu belirledi.
  • Uşak sıcak hava balonu uçuşlarına hazırlanıyor

    İlçe belediyesince, bölgede sıcak hava balonları uçuşu için proje hazırlandı. Toplam maliyeti 7 milyon 142 bin 922 liralık proje, Zafer Kalkınma Ajansından, 4 milyon lira hibe desteği almaya hak kazandı.
  • Uşak sıcak hava balonu uçuşlarına hazırlanıyor

    Ulubey Belediyesi, proje kapsamında 12+2 kişilik ilk sıcak hava balonu alımı için ihale sürecini başlattı.
  • Uşak sıcak hava balonu uçuşlarına hazırlanıyor

    Projenin hayata geçmesiyle kanyona gelen ziyaretçiler, cam terasın yanı sıra sıcak hava balonundan da 170 metre derinliğe ve 500 metre genişliğe ulaşan kanyonu havadan izleme imkanına sahip olacak.
  • Uşak sıcak hava balonu uçuşlarına hazırlanıyor

    UÇUŞLARIN AĞUSTOSTA BAŞLANMASI HEDEFLENİYOR

     

    Ulubey Belediye Başkanı Veli Koçlu, Ulubey Kaymakamlığı, Uşak Valiliği İl Özel İdaresi ve Ulubey Belediyesi koordinasyonunda yürüyen projede sıcak hava balonu alımı aşamasına geçildiği için mutlu olduklarını belirtti.
  • Uşak sıcak hava balonu uçuşlarına hazırlanıyor

    Sıcak hava balonu uçuşlarının bölgeye çok büyük bir değer katacağına inandığını belirten Koçlu, şöyle dedi:

    "Tabii ihale sürecimiz çok önemli burada. İhale sürecimizi sonuçlandırabilirsek ağustos gibi uçuşumuzu gerçekleştireceğiz. Deneme uçuşu çok etkileyiciydi. Tepeden bakınca da bir başka güzel. Doğayı seven, enerjiyi, adrenalini seven herkesi ilçemizde ağırlamaya kararlıyız. 
  • Uşak sıcak hava balonu uçuşlarına hazırlanıyor

    Farklı acentelerle ve şirketlerle irtibat halindeyiz. Onlar da buraya geleceklerini bize ifade ediyorlar."

    İlçenin Türkiye'nin önemli turizm destinasyonları arasında yer aldığını kaydeden Koçlu, "İlçemiz gerçek anlamda ciddi bir turizm potansiyeline sahip. Biz de uzun zamandır ilçemize değer katma adına farklı projelere imza atıyoruz. Turizmi geliştirme adına birçok projemiz devam ediyor. Yerli turist buraya geliyor ama yabancıları da burada ağırlamak, farklı bir hava oluşturmak adına bence çok önemli, çok değer katacaktır. Çok ciddi de bir ivme bekliyoruz zamanla ama biraz zamana ihtiyacımız var" diye konuştu.
  • Uşak sıcak hava balonu uçuşlarına hazırlanıyor

    Koçlu, sıcak hava balonu uçuşlarının başlamasıyla yılda 100 bin ila 120 bin olan ziyaretçi sayısını iki katına çıkarmayı hedeflediklerini de sözlerine ekledi.

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