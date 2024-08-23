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        Haberler Gündem 3. Sayfa Uşak'ta 5 kişinin yaralandığı bıçaklı kavgada 17 tutuklama | Son dakika haberleri

        Uşak'ta 5 kişinin yaralandığı bıçaklı kavgada 17 tutuklama

        Uşak Eşme'de Suriye uyruklu iki aile arasında çıkan ve 5 kişinin yaralandığı bıçaklı kavga sonrası gözaltına alınan 17 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.08.2024 - 01:09 Güncelleme: 23.08.2024 - 01:14
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        5 kişinin yaralandığı bıçaklı kavgada 17 tutuklama
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        Uşak'ın Eşme ilçesinde iki aile arasında çıkan ve 5 kişinin bıçakla yaralandığı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 17 şüpheli tutuklandı.

        Şehit Alibey Mahallesi'nde Suriye uyruklu iki aile arasında çıkan kavgaya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, gözaltındaki 6 şüphelinin ifadesi doğrultusunda 7 şüpheli daha yakalandı. Hastanede tedavileri tamamlanan yaralılardan M.S, H.S, A.S. ve Y.S. ekiplerce gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından 17 şüpheli adliyeye sevk edildi. AA'nın haberine göre; şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        Öte yandan yaralılardan E.T.'nin Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

        OLAY

        Şehit Alibey Mahallesi Dumlupınar Caddesi'nde, husumetli oldukları iddia edilen Suriyeli uyruklu iki aile arasında 21 Ağustos'ta çıkan kavgada 5 kişi bıçaklanarak yaralanmıştı.

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