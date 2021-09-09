Uşak’ta yangın: 3 ev ve 1 iş yeri küle döndü

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem 3. Sayfa
ABONE OL

Uşak'ta çıkan yangında 3 ev ile 1 iş yeri küle döndü

Uşak'ın Banaz ilçesinde çıkan yangında 3 ev ve kullanılmayan bir iş yerinde hasar oluştu

Uşak'ta çıkan yangında 3 ev ile 1 iş yeri küle döndü
Uşak’ta yangın: 3 ev ve 1 iş yeri küle döndü
0:00 / 0:00
AA

İlçeye bağlı Yenice köyünde bir evde, sebebi belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını fark eden mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine, olay yerine Banaz Belediyesi itfaiyesi, Banaz Orman İşletme Müdürlüğü itfaiyesi, sağlık ve Jandarma ekipleri sevk edildi.

Yangının sıçraması üzerine 2 ev ile bir iş yeri kullanılamaz hale gelirken başka bir evin çatısında da hasar oluştu. AA'nın haberine göre; köydeki evlerin altında bulunan ahırlardaki hayvanlar, vatandaşlar tarafından dışarı çıkarıldı.

Ekiplerin çalışmaları sonucu kontrol atına alınan yangını soğutma çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Manisa'da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı
GÜNDEM Otomobil motosiklete çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
Ankara'da 48 düzensiz göçmen yakalandı
GÜNDEM Başkent'te 48 düzensiz göçmen yakalandı
Okula gitmek zorunlu mu, tercihe bağlı mı olacak? MEB açıkladı! EBA TV derslere devam edecek mi?
GÜNDEM Okula gitmek zorunlu mu?
Kocaeli'de 8 düzensiz göçmen yakalandı: 1 şüpheli gözaltında
GÜNDEM Kocaeli'de 8 düzensiz göçmen yakalandı: 1 gözaltı
Aranan yabancı uyruklu DEAŞ'lı terörist, Ankara'da yakalandı
GÜNDEM Ankara'da, aranan yabancı uyruklu DEAŞ'lı yakalandı
Kahramanmaraş'taki orman yangını söndürüldü, 30 dönümlük alan zarar gördü
GÜNDEM Kahramanmaraş'ta çıkan orman yangını söndürüldü
Meteoroloji'den son dakika hava durumu açıklaması: İstanbullular yarın sabaha dikkat!
GÜNDEM İstanbullular yarın sabaha dikkat!
Muğlada Türk kara sularına itilen 26 düzensiz göçmen kurtarıldı
GÜNDEM 26 düzensiz göçmen kurtarıldı
Dışişleri Bakanlığı: Kabul edilemez
GÜNDEM Dışişleri Bakanlığı: Kabul edilemez
Antalya'da sağlık çalışanlarına getirilen yıllık izin yasağı kaldırıldı
GÜNDEM Antalya'da sağlık çalışanlarına izin kararı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.