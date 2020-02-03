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AA

Hayvanseverler, Şaban köyü yakınlarındaki olaya ilişkin, jandarma ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Uşak Şube Müdürlüğü ekiplerine haber verdi. İlçe Jandarma ekipleri bölgede inceleme başlattı.

Hayvanseverlerden Safiye Acar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bölgede 20'ye yakın köpek ölüsü bulduklarını, bazılarının parçalanmış olduğunu, ormanlık alanda yapılacak inceleme sonucunda bu sayının daha da artacağını düşündüklerini söyledi.

Öldürülmüş halde bulunan bazı köpeklerin sahipli olduğunu kaydeden Acar, "Sorumluların bulunması ve en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyoruz." dedi.

Banaz Kaymakamı Oğuz Alp Çağlar, olay yerine gelerek çalışmaları inceledi.