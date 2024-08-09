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        Haberler Gündem Uşak'ta dördüncü kattan düşen 3 yaşındaki çocuk öldü - Güncel haberler

        Uşak'ta dördüncü kattan düşen 3 yaşındaki çocuk öldü

        Uşak'ta dördüncü kattan düşen 3 yaşındaki çocuk kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.08.2024 - 22:48 Güncelleme: 09.08.2024 - 22:48
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        4'üncü kattan düşen 3 yaşındaki çocuk öldü
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        Alınan bilgiye göre, A.U, Kemalöz Mahallesi Birinci Pırlanta Sokak'taki binanın dördüncü katındaki evin penceresinden henüz belirlenemeyen nedenle zemine düştü.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Ağır yaralanan A.U, ambulansla götürüldüğü kentteki özel hastanede müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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