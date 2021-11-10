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Haberler Gündem 3. Sayfa Uşak'ta ev arkadaşı tarafından bıçaklanan genç ağır yaralandı - HABERLER
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Uşak'ta ev arkadaşı tarafından bıçaklanan genç ağır yaralandı

Uşak'ta bir genç, aynı evde yaşadığı kişi tarafından bıçakla ağır yaralandı. Olayın şüphelisi U.O. polise teslim oldu

Uşak'ta ev arkadaşı tarafından bıçaklanan genç ağır yaralandı - HABERLER
Ev arkadaşını bıçakla ağır yaraladı, polise teslim oldu
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AA

Kalfa Mahallesi'nde G.K. (26), çalıştığı hayvan çiftliğindeki müstakil evde birlikte kaldığı U.O. (24) tarafından henüz bilinmeyen nedenle vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan G.K, ambulansla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

U.O. ise İl Emniyet Müdürlüğüne giderek teslim oldu.

Öte yandan, G.K. ile çiftlik sahibinin akrabası U.O'nun yaklaşık 2 aydır aynı evde yaşadığı, önceki günlerde aralarında kavga çıktığı öğrenildi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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