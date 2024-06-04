Uşak'ta hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 6 yaralı
Uşak'ın Eşme ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 2'si ağır 6 kişi yaralandı
Eşme-Uşak karayolunda seyreden M.A.G. (27) yönetimindeki hafif ticari araç, Elvanlar Mahallesi yakınlarında karayoluna çıkış yapan F.B. (30) idaresindeki otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
AA'nın haberine göre; kazada yaralanan sürücülerle, hafif ticari araçtaki 4 kişi ambulansla Eşme Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Hayati tehlikesi bulunan sürücü F.B. ile hafif ticari araçtaki bir kişi tedavilerinin ardından Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.