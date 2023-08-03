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        Haberler Gündem Uşak'ta iki traktör arasında kalan kişi hayatını kaybetti - Güncel haberler

        Uşak'ta iki traktör arasında kalan kişi hayatını kaybetti

        Uşak'ın Banaz ilçesinde saman yüklü traktörü çekmek için başka bir traktöre zincir bağlarken iki traktörün arasında kalarak yaralanan kişi kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.08.2023 - 21:42
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        Uşak'ta iki traktör arasında kalan kişi öldü
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        Alınan bilgiye göre, H.A. (58) ve A.A (33) Yazıtepe Mahallesi Avgan mevkisinde bulunan tarlada saman yüklü traktörü bulunduğu yerden yola çıkartmak istedi.

        H.A. ve A.A, saman yüklü traktörü çıkartmak için traktöre zincir bağlamak istedi. Bu esnada H.A. freni boşalan traktörle saman yüklü traktörün arasında kaldı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        İlk müdahalesi sonrası Afyonkarahisar Devlet Hastanesine kaldırılan yaralı, burada yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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