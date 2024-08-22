Köme Mahallesi İkinci Yurt Sokak'ta bir süredir kapalı olan ve motosiklet tamiri yapılan iş yerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangın bitişiğindeki ikinci el eşya dükkanına ait depoya ve iki katlı binanın çatısına sıçradı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik çalışmasının ardından söndürülen yangında, iş yeri kullanılamaz hale geldi, depoda ve binanın çatısında hasar oluştu.

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