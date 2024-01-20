Uşak'ta işçi servisi ile otomobil çarpıştı: 7 yaralı

Uşak'ta işçi servisi ile otomobilin çarpışması sonucu 3'ü işçi 7 kişi yaralandı.

Sivaslı-Uşak karayolunda ilerleyen M.K. (40) yönetimindeki midibüs, Cezaevi Kavşağı'ndan dönüş yapmak isteyen A.Ş. (60) idaresindeki otomobille çarpıştı. AA'nın haberine göre; çarpışmanın etkisiyle otomobil tarlaya devrildi.

7 KİŞİ YARALANDI

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince otomobilden çıkartılan A.Ş, B.Y, (19), A.T.Y. (23) ve S.B. (49) ile midibüsteki işçilerden D.K. (58), F.K. (40) ve E.D. (22) ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.