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        Haberler Gündem Uşak'ta iskeleden düşen inşaat işçisi hayatını kaybetti - Güncel haberler

        Uşak'ta iskeleden düşen inşaat işçisi öldü

        Uşak'ta bir apartman inşaatının 9. katında kurulu iskeleden düşen inşaat işçisi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.06.2024 - 21:24 Güncelleme: 04.06.2024 - 21:24
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        İskeleden düşen inşaat işçisi öldü
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        Fatih Mahallesi Birinci Kozak Sokak'taki inşaatta çalıştığı sırada dengesini kaybeden Mehmet Elkan (44) zemine düştü.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Ağır yaralanan Elkan, ambulansla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Elkan, buradaki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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