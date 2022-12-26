Uşak'ta korkutan yangın: 7 kişi dumandan etkilendi

Uşak'ta bir apartmanda çıkan yangında 7 kişi dumandan etkilendi. AA'nın haberine göre; İslice Mahallesi Polis Sokağı'ndaki 4 katlı apartmanın 2. katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Bina sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.