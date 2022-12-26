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Haberler Gündem 3. Sayfa Uşak'ta korkutan yangın: 7 kişi dumandan etkilendi
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Uşak'ta 4 katlı binada yangın paniği: 7 kişi dumandan etkilendi

Uşak'ta 4 katlı apartmanın 2'nci katında çıkan yangın nedeniyle vatandaşlar büyük panik yaşadı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında dumandan etkilenen 7 kişi hastaneye kaldırıldı

Uşak'ta korkutan yangın: 7 kişi dumandan etkilendi
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AA

Uşak'ta bir apartmanda çıkan yangında 7 kişi dumandan etkilendi. AA'nın haberine göre; İslice Mahallesi Polis Sokağı'ndaki 4 katlı apartmanın 2. katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Bina sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

7 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

Bina içine dolan duman nedeniyle mahsur kalan ve ekiplerce tahliye edilen 7 kişi olay yerindeki müdahalenin ardından Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

DUMANDAN ETKİLENEN KEDİYE OKSİJEN VERİLDİ

Ekiplerce söndürülen yangında dairede maddi hasar oluştu. Yangında mahsur kalan ve bir polis tarafından kurtarılan "Alfa" adlı kediye ekipler olay yerinde oksijen vererek müdahale etti.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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