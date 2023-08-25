Uşak'ta müstakil evde çıkan yangında karı koca yaralandı
Uşak'ta müstakil bir evde çıkan yangında yaralanan karı koca hastanede tedavi altına alındı
Cumhuriyet Mahallesi 1. Pınar Sokak'ta müstakil bir evin 2. katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yangın sırasında evde bulunan B.K. (43) ve eşi H.K'nin (41) vücudunda yanıklar meydana geldi.
Yaralılar olay yerindeki müdahale sonrası Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
H.K'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.