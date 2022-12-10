Müstakil evde korkutan yangın: 2 kişi dumandan etkilendi 0:00 / 0:00

AA

Uşak'ta müstakil evde çıkan yangında dumandan etkilenen karı koca hastanede tedavi altına alındı.

Işık Mahallesi Şehit Ahmet Yılmaz Caddesi'ndeki tek katlı müstakil evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

AA'nın haberine göre; yangın sırasında evde bulunan ve dumandan etkilenen E.Ç. (79) ile karısı A.Ç. (72) ambulansla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken evde hasar oluştu. Hastanede tedavi altına alınan çiftin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.