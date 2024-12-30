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        Uşak'ta okullar tatil edildi

        Uşak'ta yoğun kar yağışı nedeniyle 30 Aralık Pazartesi günü okullar tatil edilirken, engelli ve hamile kamu çalışanlarına da idari izin verildi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 30.12.2024 - 00:25 Güncelleme: 30.12.2024 - 00:25
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        Uşak'ta okullar tatil edildi
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        Uşak Valiliğince yapılan paylaşımda kent genelinde gece saatlerinde devam edecek kar yağışı ve ardından oluşabilecek buzlanmadan dolayı 30 Aralık Pazartesi günü okullar 1 gün tatil edilirken, engelli ve hamile kamu çalışanlarına da idari izin verildi.

        Uşak Valiliğinden yapılan paylaşımda ise “Meteorolojik verilere göre ilimizde etkili olan kar yağışının gece saatlerinde artarak devam edecek olması ve devamında kuvvetli buzlanma tehlikesi nedeniyle; 30 Aralık 2024 Pazartesi günü ilimiz merkezinde ilk ve orta dereceli okullar ile özel eğitim kurumlarında eğitim-öğretime 1 gün süre ile ara verilmiştir. Ayrıca, kamu kurumlarımızda görevli hamile ve engelli personelimiz de 1 gün idari izinli sayılacaktır” ifadeleri kullanıldı.

        *Haberin görselleri İHA tarafından servis edilmiştir.

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