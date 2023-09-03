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        Haberler Gündem Uşak'ta otomobil ağaca çarptı: 1 ölü, 4 yaralı - Güncel haberler

        Uşak'ta otomobil ağaca çarptı: 1 ölü, 4 yaralı

        Uşak'ın Banaz ilçesinde otomobilin ağaca çarpması sonucu aynı aileden 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.09.2023 - 23:45 Güncelleme: 03.09.2023 - 23:45
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        Uşak'ta otomobil ağaca çarptı: 1 ölü, 4 yaralı
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        Uşak-Afyonkarahisar kara yolunda ilerleyen, sürücüsü henüz tespit edilemeyen otomobil, Gedikler köyü yakınlarında yoldan çıkarak tarladaki ağaca çarptı.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince, otomobilden savrulan Yağmur Çiçek'in (21) hayatını kaybettiği belirlendi.

        Kazada yaralanan Celal Çiçek (52), Ayşe Çiçek (45), Umut Çiçek (13) ile Mücahit Çiçek (17) ambulansla kentteki hastanelere kaldırıldı.

        Yaralıların hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

        Öte yandan olay yerinde yapılan incelemenin ardından Yağmur Çiçek'in cenazesi Banaz Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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