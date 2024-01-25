Uşak'ta otomobilin çarptığı yaşlı adam öldü
Uşak'ta yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı adam, otomobilin çarpması sonucu ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede öldü
Uşak'ta yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada otomobilin çarptığı kişi yaşamını yitirdi.
Kemalöz Mahallesi Mehmet Topaç Bulvarı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan Ökkeş Erek'e (76), S.E. yönetimindeki otomobil çarptı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
AA'nın haberine göre; ambulansla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Erek, buradaki müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Otomobil sürücüsü gözaltına alındı.
*Haberde AA'nın arşiv fotoğrafı kullanılmıştır.