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        Haberler Gündem Uşak'ta panelvanın çarptığı çocuk hayatını kaybetti - Güncel haberler

        Uşak'ta panelvanın çarptığı çocuk öldü

        Uşak'ta panelvanın çarptığı 4 yaşındaki çocuk kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.11.2024 - 22:12 Güncelleme: 12.11.2024 - 22:12
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        Uşak'ta panelvanın çarptığı çocuk öldü
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        Karaağaç Mahallesi İkinci Kerte Sokak'ta İ.E.E.G. (29) yönetimindeki panelvan, 4 yaşındaki Yasemin Gülcan'a çarptı.

        Ağır yaralanan Gülcan, yakınları tarafından Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

        Gülcan, buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Olayın ardından hastaneye giden sürücü, polis ekiplerince gözaltına alındı.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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