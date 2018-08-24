Eşme, Şehit Alibey Mahallesi, Vakkas Caddesi üzerinde bulunan Seher Büfe’ye 23 Ağustos 2018 günü akşam saat 20.15 sıralarında harekat halindeki bir otomobil içerisinden pompalı tüfekle ateş edildi.
1 KİŞİ ÖLDÜ 2 KİŞİ DE YARALANDI
Habertürk'ten Nihat Uludağ'ın aktardığına göre, saldırganlar otomobille kaçarken büfede müşteri olarak bulunan Hasan Çetin hayatını kaybederken, Mehmet Coşkun ve Ozan Yavaşça da yaralandı.
OLAYDA KULLANILAN OTOMOBİL BULUNDU
Uşak Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, olayda kullanılan otomobil ile pompalı tüfeği ele geçirdi. Otomobilde yapılan incelemelerin ardından saldırganların kimliği tespit edildi.
POMPALI TÜFEKLİ SALDIRGANLAR YAKALANDI
Uşak polisinin düzenlediği operasyonda, olayda kullanılan otomobili kullandığı belirlenen Yüksel Y., olaydan 1 saat sonra gözaltına alındı. Pompalı silahla ateş açan Alim Ö.’de Denizli’de gizlendiği adresinde yakalandı.
YAŞAK AŞK ÇATIŞMASI
Saldırganlar ile büfe sahipleri arasında yasak bir aşk ilişkisi nedeniyle uzun süredir husumet bulunduğu öğrenildi.
1 KİŞİ TUTUKLANDI
Adliyeye sevk edilen zanlılardan Alim Ö. tutuklanırken, olay sırasında otomobili kullandığı belirlenen Yüksel Y. ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.
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