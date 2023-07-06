Uşak'ta sağanak etkili oldu Uşak'ın Banaz ilçesinde sağanak hayatı olumsuz etkiledi

İlçede akşam başlayan ve kısa süreli etkili olan sağanak nedeniyle bazı köylerde derelerin taşması sonucu su birikintileri oluştu.

Büyükoturak köyünde sağanakla derenin taşması sonucu bir evi su basarken, bazı evlerin bahçelerinde ve tarlalarda su birikintileri meydana geldi.

Uşak Valiliği İl Özel İdaresi ve Banaz Belediyesi itfaiye ekipleri, su baskınlarının oluştuğu noktalara müdahale etti.

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.