Mustafa Şekeroğlu msekeroglu@cyh.com.tr

Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre Uşak polisi, soğukta sokakta kalan kimsesizleri karakollarında misafir etti, sokak köpeklerine de sahip çıktı.

EMNİYET MÜDÜRÜNDEN TALİMAT



Uşak İl Emniyet Müdürü Mesut Gezer, soğuk havada sokakta yaşayan hayvanlara sahip çıkılıp mama verilmesi talimatını verdi. Emniyet müdürü Gezer'in talimatı telsizden tüm personele bildirildi.

Gezer verdiği talimatta "Bu soğuk kış günlerinde sokaklarda devriye görevinizi ifa ederken, cami avlularında, bina köşelerinde ya da parklarda rastladığımız ya da bir şekilde kendilerinden haberdar olduğunuz kimsesiz bimekan, yolda kalmış garip gureba vatandaş ya da yabancı tüm insanlarımıza yardımcı olmak maksadıyla araçlarınıza alıp gidecekleri yerlere ulaştıracak veya emniyet binalarımızda misafir etmeye çalışacaksınız. Sokakta yaşayan hayvanlara da üzerlerini örtmek maksadıyla yaptırdığımız battaniyelerle üzerlerini örterek ve araçlarımıza koyduğumuz mamalardan vermek suretiyle sahip çıkacaksınız" dedi.

SOKAK KÖPEKLERİNE SAHİP ÇIKILDI



İl emniyet müdürünün talimatı üzerine, Uşak polisi, sokakta kalan vatandaşlara yardımcı olurken, sokak köpeklerini de unutmadı. Bulunan sokak köpeklerin üstü battaniye ile örtüldü. Mama verilen köpeklerin karınları da doyuruldu.