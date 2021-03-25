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Uşak'ta sosyal medyadan çağrı yapan köy muhtarı 5 bin kitaplık kütüphane kurdu

Uşak'ta bir köyde kitap sevgisini yaygınlaştırmaya çalışan muhtar, sosyal medya kampanyasıyla 5 bin kitaplık kütüphane kurmayı başardı.

Uşak'ta sosyal medyadan çağrı yapan köy muhtarı 5 bin kitaplık kütüphane kurdu
AA

Bir süre yurt dışında yaşadıktan sonra Türkiye'ye dönüş yapan İlyas Sungur, memleketi olan merkeze bağlı Ortaköy'e iki yıl önce muhtar seçildi.

Sungur, köye bir kütüphane kazandırmak amacıyla ihtiyar heyeti ile yaptığı toplantıların ardından çalışmalara başladı.

Köydeki yaklaşık 135 metrekarelik binaya kütüphane yapmaya karar veren Sungur, geçen yıl kasım ayında başladığı çalışmaları şubatta tamamladı.

İki odadan oluşan binayı, hayırseverlerin desteğiyle raf ve masalar yerleştirerek kütüphane haline getiren Sungur, rafları doldurmak için sosyal medyadan kitap bağışı kampanyası başlattı.

Sungur'a kısa sürede Türkiye'nin dört bir yanından ve yurt dışından yaklaşık 5 bin kitap gönderildi.

Kütüphanenin tamamlanmasının ardından köydeki çocukları kitap okumaya özendirmek isteyen Sungur, hafta sonları çocuklar için kitap okuma etkinliği düzenliyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uyulan kütüphanede, çocukların başında bir aza veya muhtar, görevli olarak bekliyor.

- "Birlikte kitap okumak çok keyifli"

İlyas Sungur, AA muhabirine, kütüphaneyi kurmak istediklerinde başarıp başaramayacakları konusunda endişe yaşadıklarını ancak bağışlanan kitaplarla büyük sevinç yaşadıklarını söyledi.

Sungur, "Çocukların kütüphaneye ilgisi oldukça güzel. Okuma eğiliminin de iyi olduğunu görüyorum. Hafta sonları çocuklar sabah saatlerinde evimin önüne gelip kütüphaneyi açmamı istiyorlar. Gelecek için çok umutluyuz. Gençlerimize güveniyoruz. Gençlerimize önem verip, onların kültürlü bir şekilde yetişmesini sağlamak bizim görevimiz." dedi.

Çocuklara kitap okumayı özendirmek için okuma saatinin ardından kütüphanenin karşısındaki sahada top oynadıklarını ve piknik yaptıklarını anlatan Sungur, salgının sona ermesinin ardından büyükler için de kitap okuma kampanyası başlatacağını kaydetti.

Sungur, şöyle konuştu:

"Kütüphanemizin içine bir çay ocağı da açacağız. Salgının sona ermesiyle birlikte burada kitap okuyan vatandaşlarımıza çayı ücretsiz vereceğiz, kek ikramı yapacağız. Amacımız sadece çocuklarımızı değil yetişkinlerimizi de kitap okumaya alıştırmak. Tüm vatandaşlarımıza şunu söylemek istiyorum. Kitap hayattır. Lütfen kitap okuyalım ve çocuklarımıza kitap okumayı öğretelim. Bu sayede çocuklarımızı kötü alışkanlıklardan korumuş oluruz ve kültürlü bir gençlik yetiştirmiş oluruz. Bütün vatandaşlarımızı kütüphanemizde kitap okumaya davet ediyorum."

Kütüphaneyi kullanan çocuklardan Tuana Ünsal, ödevlerini burada yaptığını ve arkadaşlarıyla kitap okumaktan keyif aldığını söyledi.

Ünsal, "Evde kitap okuduğum zaman canım sıkılıyordu bir süre sonra okumak istemiyordum. Ama burada çok keyifli oluyor. Burada arkadaşlarım da olduğu için kendi aramızda küçük küçük yarışlar da yapıyoruz." diye konuştu.

Kütüphanede kitap okumanın keyifli olduğunu ifade eden Ömer Çetin de "Ödevlerimizle ilgili araştırmalarımızı burada yapabiliyoruz. Bunun yanında kendi evimizde kitap sayımız sınırlı. Ama burada istediğimiz kitabı okuyabiliyoruz." dedi.

Arkadaşlarıyla birlikte kütüphaneye gelen ve kitap okuyan Cemre Sungur, kitap okumanın çok eğlenceli olduğunu kaydetti.

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