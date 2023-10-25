Uşak'ta tütünle doldurulmuş 4 milyon 375 bin makaron ele geçirildi - Güncel haberler

Uşak'ta tütünle doldurulmuş 4 milyon 375 bin makaron ele geçirildi - Güncel haberler

Uşak'ta tütünle doldurulmuş 4 milyon 375 bin makaron ele geçirildi Uşak'ta bir kamyonda tütünle doldurulmuş 4 milyon 375 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi

Anadolu Ajansı Giriş: 25.10.2023 - 19:58 Güncelleme: 25.10.2023 - 19:59 facebook

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