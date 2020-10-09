Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerGündemUşak'ta, yaşları 13- 15 arasında 4 çocuktan haber alınamıyor - HABERLER
ABONE OL

Uşak'ta, yaşları 13- 15 arasında 4 çocuktan haber alınamıyor

Uşak'ta, yaşları 13- 15 arasındaki 4 çocuktan dün akşam saatlerinden bu yana haber alınamıyor. Kayıp çocuklardan biri olan Ahmet Yumuk´un (15) annesi Atiye Tanrıverdi, çocukların Kütahya´nın Pazarlar ilçesinde görüldüğü yönünde haberler aldıklarını söyledi.

Uşak'ta, yaşları 13- 15 arasında 4 çocuktan haber alınamıyor - HABERLER

Uşak'ta, dün akşam saatlerinden bu yana kayıp olan çocuklardan kız kardeşler Havva Coşkun (13) ve Ayşe Coşkun (15),iddiaya göre saat 17.00 sıralarında yanlarına aldıkları erzaklarla birlikte pikniğe gidiyoruz diyerek evden çıktı. Cep telefonlarını evde bırakan kardeşler bir daha geri dönmedi.

Konuyla ilgili konuşan baba Hasan Coşkun, "Eşime 'hayvan barınağına gideceğiz, orada piknik yapacağız' demişler, diğer aliler de gelmişler oralarda aramışlar hiçbir yerde bulamamışlar. Aldığımız haberlere göre dün akşam saatlerinde yolda çocukları gören bir adam durmuş nerelisiniz diye sormuş, onlar da biz Kütahya Pazarlarlıyız demişler, o da ben de oralıyım demiş onları Pazarlar'a kadar götürmüş. Bir an evvel çocuklarımızın bulunması işitiyoruz. Hiçbir sıkıntımız yok, yeter ki gelsinler. Vatandaşlarımızdan ve devletimizden yardım istiyoruz" dedi.

'TELEFONU EVDE KALMIŞ'

Anne S.E. ise dört çocuğun da birlikte görüldüğünü, çocukların beraberlerinde 3 çanta götürdüklerini söyledi. S.E., "Elma, mandalina, salata, domates, poğaça gibi yiyecek malzemesi aldılar. 'Hayvan barınağına gidip geleceğiz' dediler. Kızlarımın telefonu evde kalmış. Çocuklar gece saat dokuza kadar gelmeyince çok korktuk, yetkililere haber verdik" dedi.

Çocuklardan Ahmet Yumuk´un annesi Atiye Tanrıöver ise oğlunun aşçı yardımcısı olarak bir ay önce işe başladığını, dün sabah işe gitmek için saat 06.30 evden çıktığını, iş çıkışı ise eve gelmediğini söyledi. Tanrıöver, çocukların Pazarlar´da görüldüğü yönünde kendisine bilgi geldiğini belirtti.

Aileler, çocuklarını bulmak için Pazarlar'a doğru yola çıktı.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

CHP kurmayları il il teşkilatları arayarak yapılanları ve yapılması gerekenleri tartışıyor
GÜNDEMCHP'den il il arama toplantıları
Son dakika: Kırmızı Kategori'deki teröristle irtibatlı olduğu tespit edilen avukat tutuklandı
GÜNDEMKırmızı Kategori'deki teröristle irtibatlı olduğu ...
Hayalet kılığında korona virüse dikkat çektiler
GÜNDEMHayalet kılığında korona mücadelesi
Köpekten kaçan 13 yaşındaki çocuğa otomobil çarptı
GÜNDEM13 yaşındaki çocuğun feci ölümü!
Şentop, 'Recep Tayyip Erdoğan Külliyesi' inşaatını inceledi
GÜNDEMŞentop, 'Recep Tayyip Erdoğan Külliyesi' inşaatını ...
Hakkari'de şüpheli ölüm! Boş arazide 2 cansız beden bulundu
GÜNDEMÇukurca'da boş arazide 2 cansız beden bulundu
Konya'da besihane yangını! Yangın 3 saatte söndürüldü
GÜNDEMKonya'da besihane yangını! Yangın 3 saatte söndürüldü
Son dakika: Bir terörist daha ikna yoluyla teslim oldu
GÜNDEMBir terörist daha ikna yoluyla teslim oldu
Kastamonu'da yeni koronavirüs karantinaları
GÜNDEMKastamonu'da 1 köy karantinaya alındı
Metoroloji'den son dakika hava durumu: İstanbul, Bursa ve Yalova'ya uyarı! Son dakika haberler
GÜNDEMMeteoroloji'den o illere uyarı!

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X