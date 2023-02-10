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Uşak'ta yük treninin çarptığı otomobildeki 2 kişi yaralandı

Uşak'ta bariyerlerin kapalı olduğu sırada hemzemin geçitten geçmeye çalışan otomobile yük treninin çarpması sonucu 2 kişi yaralandı

Uşak'ta yük treninin çarptığı otomobildeki 2 kişi yaralandı
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AA

O.A. (39) yönetimindeki otomobil, kent merkezinden İkisaray köyü yönüne doğru seyir halindeyken köy yakınlarındaki hemzemin geçitten bariyerlerin kapalı olduğu sırada geçmeye çalıştı.

Otomobile, Uşak-Afyonkarahisar seferini yapan makinist G.T. kontrolündeki 33371 sefer sayılı yük treni çarptı. Trenin ön kısmına sıkışan otomobil yaklaşık 100 metre rayların üzerine sürüklendi.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan otomobilin sürücüsü ile yolcu S.A. (55) ambulansla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Otomobilin vinç yardımıyla raylardan kaldırılmasının ardından yük treni yoluna devam etti.

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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