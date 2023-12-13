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        Haberler Gündem 3. Sayfa Uşak'taki bakkal cinayetinde tutuklama kararı

        Uşak'ta bakkalı öldürdüğü iddiasıyla tutuklandı

        Uşak Eşme'de bakkalı bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan Suriye uyruklu zanlı tutuklandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.12.2023 - 05:11 Güncelleme: 13.12.2023 - 05:11
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        Uşak'taki bakkal cinayetinde tutuklama kararı
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        Uşak'ın Eşme ilçesinde, bakkalın bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        İlçede bakkal dükkanı işleten Rıdvan Sosa'nın ölümüne ilişkin polis ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında, şüphelinin Suriye uyruklu A.K. (29) olduğu belirlendi.

        Motosikletle olay yerinden kaçan A.K'nin, Denizli'ye gittiğini belirleyen ekipler, zanlının saklandığı adresi tespit etti. AA'nın haberine göre; düzenlenen operasyonda yakalanan şüpheli, Uşak'a getirildi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından Eşme Adliyesi'ne sevk edilen A.K, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. A.K'nin, ifadesinde, maktulün, eşiyle mesajlaşmalarını gördüğünü, konuşmak için iş yerine gittiğinde aralarında kavga çıktığını ve yaşanan arbede sırasında bıçakladığını ileri sürdüğü öğrenildi.

        OLAY

        İstasyon Mahallesi Adil Turan Caddesi'nde önceki gün bakkala alışveriş için gelenler, dükkanı işleten Rıdvan Sosa'nın (38) yaralı halde yerde yattığını görmüş, bıçaklandığı belirlenen Sosa, kaldırıldığı Eşme Devlet Hastanesinde müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti. Polis ekipleri, failin yakalanması için çalışma başlatmıştı.

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