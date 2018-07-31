Uşak Belediyesi ile İŞKUR ortaklığında tarihi Uşak Halılarını canlandırmak ve gelecek nesillere aktarmak adına düzenlenen 5. dönem halı dokuma kursu yapılan törenle sona erdi. Öğrenirken kazandıran, kadınlara istihdam olanağı sağlayan ve sosyal hayatlarına önemli bir katkı sunan kursların dönem mezunları Başkan Cahan ile halıları tezgahtan ayırdı. Kursiyerleri eğitim sürecinin sonunda yalnız bırakmayan Uşak Belediye Başkanı Nurullah Cahan, eşi Halime Cahan ile birlikte Dokur Evi’ndeki törene katılarak kursiyerlerle birlikte halıları tezgahtan ayıran makas darbelerini vurdu.
Uşak Belediyesi Dokur Evi ile tarihin kadın eliyle yaşatıldığını vurgulayan Başkan Nurullah Cahan, yaklaşık 4 aylık eğitim sonucu ortaya birbirinden değerli el dokuması Uşak halılarının çıktığını kaydetti. Aslına uygun olarak 15, 16 ve 17. yüzyıl desenlerini taşıyan, saf kökboyasından imal edilen Uşak Halılarının bir emek öyküsü olduğunu belirten Cahan, tarihin Uşak’ta değer kazandığına dikkat çekti.
Uşak Halılarını tarihteki cazibesine kavuşturmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten Uşak Belediye Başkanı Nurullah Cahan, “Şehrimizin tarihi evlerini restore ederek Uşaklı kadınlarımıza kurs ve istihdam imkanı sağladık. İlk defa Uşak Halısı dokuyan 25 kursiyerimizin katıldığı, 81 iş gününde tamamlanan kurslarımızın sonuna ulaştık. 15, 16 ve 17. yüzyıl motiflerine bağlı kalarak, hakiki kökboyası kullandığımız ipliklerle halı dokumasını kursiyerlerimize öğrettik. Madalyon, kuş, çiçek gibi orijinal motifleri halılarımıza işledik. Şanlı ecdadımızın öz değerlerini gelecek nesillerimize aktarmak bizlere heyecan veriyor. Kursiyerlerimizin içindeki aşkı, sevgiyi, heyecanı görmek ve bunların halılara yansıması bizler için çok değerli. Bütün kursiyerlerimizin ellerine, emeklerine sağlık. Kurslarımız bundan sonra da devam edecek. Ayrıca devamlı çalışan, kadınlarımız için istihdam sağladığımız bir atölyemiz daha var. Onlara da çok teşekkür ediyorum. Uşak halımızı tarihteki en üst seviyeye çıkaracağız.” dedi.
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