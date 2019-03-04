Ushan Çakır ile aşk yaşayan Damla Sönmez: Zaman bulursak evleneceğiz!

Giriş: 04.03.2019 - 09:04 | Güncelleme:  

"Sibel" filminin başrol oyuncusu Damla Sönmez, nişanlısı Ushan Çakır’la ilişkisini anlattı. Ünlü oyuncu, "Sizi neredeyse sizden daha iyi tanıyan biriyle görüş alışverişinde bulunmak harika" şeklinde konuştu

  • 1Ushan Çakır ile aşk yaşayan Damla Sönmez: Zaman bulursak evleneceğiz! - Magazin haberleri
    1|33

    Damla Sönmez, Senem Aydın’ın sunduğu "Akşamüstü Kahvesi" programına konuk oldu. Sönmez, nişanlısı Ushan Çakır’la ilişkisini anlattı. Ünlü oyuncu, "Sizi neredeyse sizden daha iyi tanıyan biriyle görüş alışverişinde bulunmak harika" şeklinde konuştu.

  • 2Ushan Çakır ile aşk yaşayan Damla Sönmez: Zaman bulursak evleneceğiz! - Magazin haberleri
    2|33

    Sönmez, "Evlilik ne zaman?" sorusuna ise, "Zaman bulduğumuzda. İkimizin de yoğun bir takvimi var. O eğlenceyi yaşamak için ne zaman daha sakin bir dönemimiz olursa, o zaman yapacağız" yanıtını verdi.

  • 3Ushan Çakır ile aşk yaşayan Damla Sönmez: Zaman bulursak evleneceğiz! - Magazin haberleri
    3|33

    'Uzun Hikaye' isimli sinema filminin çekimleri sırasında tanışan Damla Sönmez-Ushan Çakır'ın arkadaşları aşka dönüşmüştü.

  • 4Ushan Çakır ile aşk yaşayan Damla Sönmez: Zaman bulursak evleneceğiz! - Magazin haberleri
    4|33

    Öte yandan Damla Sönmez ve Ushan Çakır, 2017 yılında nişanlanarak ilişkilerini resmiyete dökmüştü.

  • 5Ushan Çakır ile aşk yaşayan Damla Sönmez: Zaman bulursak evleneceğiz! - Magazin haberleri
    5|33
  • 6Ushan Çakır ile aşk yaşayan Damla Sönmez: Zaman bulursak evleneceğiz! - Magazin haberleri
    6|33
  • 7Ushan Çakır ile aşk yaşayan Damla Sönmez: Zaman bulursak evleneceğiz! - Magazin haberleri
    7|33
  • 8Ushan Çakır ile aşk yaşayan Damla Sönmez: Zaman bulursak evleneceğiz! - Magazin haberleri
    8|33
  • 9Ushan Çakır ile aşk yaşayan Damla Sönmez: Zaman bulursak evleneceğiz! - Magazin haberleri
    9|33
  • 10Ushan Çakır ile aşk yaşayan Damla Sönmez: Zaman bulursak evleneceğiz! - Magazin haberleri
    10|33
  • 11Ushan Çakır ile aşk yaşayan Damla Sönmez: Zaman bulursak evleneceğiz! - Magazin haberleri
    11|33
  • 12Ushan Çakır ile aşk yaşayan Damla Sönmez: Zaman bulursak evleneceğiz! - Magazin haberleri
    12|33
  • 13Ushan Çakır ile aşk yaşayan Damla Sönmez: Zaman bulursak evleneceğiz! - Magazin haberleri
    13|33
  • 14Ushan Çakır ile aşk yaşayan Damla Sönmez: Zaman bulursak evleneceğiz! - Magazin haberleri
    14|33
  • 15Ushan Çakır ile aşk yaşayan Damla Sönmez: Zaman bulursak evleneceğiz! - Magazin haberleri
    15|33
  • 16Ushan Çakır ile aşk yaşayan Damla Sönmez: Zaman bulursak evleneceğiz! - Magazin haberleri
    16|33
  • 17Ushan Çakır ile aşk yaşayan Damla Sönmez: Zaman bulursak evleneceğiz! - Magazin haberleri
    17|33
  • 18Ushan Çakır ile aşk yaşayan Damla Sönmez: Zaman bulursak evleneceğiz! - Magazin haberleri
    18|33
  • 19Ushan Çakır ile aşk yaşayan Damla Sönmez: Zaman bulursak evleneceğiz! - Magazin haberleri
    19|33
  • 20Ushan Çakır ile aşk yaşayan Damla Sönmez: Zaman bulursak evleneceğiz! - Magazin haberleri
    20|33
  • 21Ushan Çakır ile aşk yaşayan Damla Sönmez: Zaman bulursak evleneceğiz! - Magazin haberleri
    21|33
  • 22Ushan Çakır ile aşk yaşayan Damla Sönmez: Zaman bulursak evleneceğiz! - Magazin haberleri
    22|33
  • 23Ushan Çakır ile aşk yaşayan Damla Sönmez: Zaman bulursak evleneceğiz! - Magazin haberleri
    23|33
  • 24Ushan Çakır ile aşk yaşayan Damla Sönmez: Zaman bulursak evleneceğiz! - Magazin haberleri
    24|33
  • 25Ushan Çakır ile aşk yaşayan Damla Sönmez: Zaman bulursak evleneceğiz! - Magazin haberleri
    25|33
  • 26Ushan Çakır ile aşk yaşayan Damla Sönmez: Zaman bulursak evleneceğiz! - Magazin haberleri
    26|33
  • 27Ushan Çakır ile aşk yaşayan Damla Sönmez: Zaman bulursak evleneceğiz! - Magazin haberleri
    27|33
  • 28Ushan Çakır ile aşk yaşayan Damla Sönmez: Zaman bulursak evleneceğiz! - Magazin haberleri
    28|33
  • 29Ushan Çakır ile aşk yaşayan Damla Sönmez: Zaman bulursak evleneceğiz! - Magazin haberleri
    29|33
  • 30Ushan Çakır ile aşk yaşayan Damla Sönmez: Zaman bulursak evleneceğiz! - Magazin haberleri
    30|33
  • 31Ushan Çakır ile aşk yaşayan Damla Sönmez: Zaman bulursak evleneceğiz! - Magazin haberleri
    31|33
  • 32Ushan Çakır ile aşk yaşayan Damla Sönmez: Zaman bulursak evleneceğiz! - Magazin haberleri
    32|33
  • 33Ushan Çakır ile aşk yaşayan Damla Sönmez: Zaman bulursak evleneceğiz! - Magazin haberleri
    33|33

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
Sen de Düşüncelerini Paylaş!
300
* YORUM KURALLARINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ!
Yorumlar 0