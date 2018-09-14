USK Anif - Amstetten maçı ne zaman?

USK Anif ve Amstetten, 14 Eylül 2018 Cuma günü Avusturya 1.Lig maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 20:10. Maç öncesi USK Anif 10 puanla 7. sırada, Amstetten 9 puanla 8. sırada bulunuyor. Ev sahibi USK Anif, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Amstetten, geride kalan 5 maçta 0 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 190 kodlu maçta; İddaa oynayanlar USK Anif kazanırsa 1.40, beraberlik çıkarsa 3.75, Amstetten sahadan galip ayrılırsa 4.60 oranını elde edecekler. 2.5 gol altının oranı 1.95, 2.5 gol üstünün oranı 1.45. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.40, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.85.

USK Anif son hafta oynanan WAC maçında 3-3 berabere kaldı.

Amstetten, USK Anif karşılaşmaında 4-2 yenildi.

USK Anif, evinde 2 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyet yaşadı ve 7 gol atıp 0 gol yedi.

Amstetten, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 2 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyet elde etti. Amstetten, deplasmanda 6 kez ağları sarsarken, 2 kez topu kendi kalesinde gördü.

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