USK Anif - FAC Team für Wien düellosu

Avusturya 1.Lig heyecanı devam ediyor. USK Anif, 27 Ekim 2018 Cumartesi günü FAC Team für Wien takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 15:30. USK Anif 16 puana sahip olarak 8. sırada yer alırken FAC Team für Wien 14 puanda ve 10. sırada. USK Anif son 5 maçında 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. FAC Team für Wien, son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetlik performans sergiledi.

Maçın iddaa kodu 278. İddaa'da USK Anif kazanır 1.40, berabere biter 3.75, FAC Team für Wien kazanır 4.60 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt 2.05, üst 1.40 veriyor. Karşılıklı gol var 1.40, karşılıklı gol yok 1.85 oranını kazandıracak.

USK Anif son hafta oynanan FC Wiener Neustadt maçında 1-1 berabere kaldı.

FAC Team für Wien ise FC Wacker Innsbruck maçında 0-2 kazandı.

Kendi sahasında 3 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet alan USK Anif, 9 gol attı ve 2 gol yedi.

FAC Team für Wien, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 3 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet elde etti. FAC Team für Wien, deplasmanda 11 kez ağları sarsarken, 11 kez topu kendi kalesinde gördü.

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