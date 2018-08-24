USK Anif - Kapfenberg rakamlar

Avusturya 1.Lig maçında USK Anif ile Kapfenberg, 24 Ağustos 2018 Cuma günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 20:10. USK Anif 9 puana sahip olarak 4. sırada yer alırken Kapfenberg 9 puanda ve 2. sırada. USK Anif son 5 maçında 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. Kapfenberg son 5 mücadelede 0 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 178 kodlu maçı oynayanlar; USK Anif galibiyet oranı 1.30, beraberlik oranı 4.30, Kapfenberg galibiyet oranı 5.00. 2.5 gol altının oranı 2.15, 2.5 gol üstünün oranı 1.35. Karşılıklı gol var 1.40, karşılıklı gol yok 1.85 oranını kazandıracak.

USK Anif son haftadaki FC Wiener Neustadt müsabasında 1-1 berabere kaldı.

Kapfenberg, Ried karşılaşmaında 7-1 yenildi.

USK Anif, evinde 2 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyet yaşadı ve 7 gol atıp 0 gol yedi.

Kapfenberg, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 1 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyet elde etti. Kapfenberg, deplasmanda 2 kez ağları sarsarken, 0 kez topu kendi kalesinde gördü.

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