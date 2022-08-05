Üsküdar Belediye Başkanı Türkmen'den İmamoğlu'na teşekkür

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Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, İstavroz Atık Su Tüneli açılış töreninde, çevre kirliliğine karşı İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yürüttüğü bir proje üzerine açıklamalarda bulundu.

Türkmen, "2019 yılı sonlarına doğru, sayın başkanımızla Üsküdar'da, Kuzguncuk'ta, Beylerbeyi'nde, Çengelköy'de birlikte bir keşif mahiyetli ziyarette bulunduk. Buranın çok önemli olduğunu, bir an önce tamamlanması gerektiğini, Kurban Bayramları'nda denizin burada kırmızıya büründüğünü Sayın İmamoğlu'na arz ettik. Sağ olsun kendileri talimat verdiler. Bu önemli proje süratle tamamlandı. Kendilerine huzurlarınızda Üsküdarlılar adına, hemşehrilerimiz adına ve çevreyi sevenler adına teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

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