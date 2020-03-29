Üsküdar Belediyesi ilçedeki esnaftan 2 ay kira ve ecrimisil ücreti almayacak

AA

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, taksi durakları ve küçük esnaf dahil ilçedeki tüm kira ve ecrimisil alacaklarını 2 ay boyunca almayacaklarını bildirdi.

Türkmen, Twitter hesabından paylaştığı mesajında, şu ifadeleri kullandı:

"Dün Harem Otogarı’ndaki kiracılarımızdan 2 ay kira almayacağımızı duyurmuştuk. Genel duyuruyu da şimdi yapalım; 2 ay boyunca Üsküdar geneli tüm kira ve ecrimisil alacaklarımızı almıyoruz. Buna taksi durakları ve tüm küçük esnaflarımız da dahil. Bu süreci el ele verip aşacağız."