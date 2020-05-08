Üsküdar-Çekmeköy metro seferlerinde aksama

Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada, "M5 Üsküdar-Çekmeköy metro hattında geçici bir süre seferlerimiz Üsküdar-İmam Hatip Lisesi istasyonları arasında yapılmaktadır. Seferlerimiz, Üsküdar-İmam Hatip Lisesi istasyonları arası normal işletme, İmam Hatip Lisesi-Çekmeköy istasyonları arası ring seferi olarak yapılmaktadır. Trenlerimiz Dudullu istasyonunda durmayarak istasyonu pas geçmektedir." bilgisine yer verildi.
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