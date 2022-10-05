Üsküdar'da, yapımı devam eden bir binanın inşaatında toprak kayması meydana geldi. Kayan toprak ve inşaat malzemelerinin altında kalan işçi yaralandı.

1 işçi toprak ve inşaat malzemelerinin altında kaldı. Arkadaşlarının bildirmesiyle olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla işçi yaralı olarak toprak altından çıkarıldı. Sağlık ekiplerince yakındaki bir hastaneye kaldırılan işçinin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polisin, olayla ilgili çalışmaları sürüyor.