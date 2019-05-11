Tekne kıyıya yaklaşırken teknedeki yolcular, çevredeki tekneler ile tahliye edildi.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaklaşık yarım saatlik çalışma sonucu yangını söndürdü. Ölen yada yaralanan olmazken teknede maddi hasar meydana geldi.
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