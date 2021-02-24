Üsküdar'da duvara çarparak ters dönen otomobilin sürücüsü yaralandı

Alınan bilgiye göre, Altunizade Mahallesi Gonca Sokak'ta seyreden F.K. idaresindeki 34 DL 7552 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırıma çıktı. Otomobil, bir binanın bahçe duvarına çarparak ters döndü.
Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye tarafından araçtan çıkarılan yaralı sürücü, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye götürüldü.
Hasar gören araç, sokaktan kaldırıldı.
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