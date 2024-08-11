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        Haberler Gündem İstanbul Üsküdar'da hızını alamayan otomobil ağaca çarptı: 3 yaralı - Güncel haberler | Son dakika haberleri

        Üsküdar'da hızını alamayan otomobil ağaca çarptı: 3 yaralı

        Üsküdar'da iddiaya göre hızla ilerleyen otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine kaldırıma vurduktan sonra ağaca çarptı. Kazada 3 kişi yaralandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.08.2024 - 06:03 Güncelleme: 11.08.2024 - 06:03
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        Üsküdar'da otomobil ağaca çarptı: 3 yaralı
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        Kaza, saat 04.30 sıralarında Üsküdar Kısıklı Mahallesi İncir Sokak Libadiye kavşakta meydana geldi.

        İddiaya göre, hızla ilerleyen Arhan Kahya yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine önce kaldırıma çarptı sonra da yol kenarındaki ağaca vurdu.

        İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Adrese gelen itfaiye ekipleri otomobilde sıkışan 3 kişiyi bulundukları yerden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralılar ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

        Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, kullanılmaz hale gelen otomobil çekici yardımı ile kaldırıldı.

        Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

        Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

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