Üsküdar'da kaydedildi! Otomobilin üzerinde uyudu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem Güncel Üsküdar'da kaydedildi! Otomobilin üzerinde uyudu
ABONE OL

Üsküdar'da ilginç görüntü, otomobilin üzerinde uyudu

İstanbul Üsküdar'da ilginç bir görüntü ortaya çıktı. İlçede bir kişi, sahil şeridine park edilen otomobilin üzerinde uyurken görüldü

Üsküdar'da kaydedildi! Otomobilin üzerinde uyudu
Üsküdar'da kaydedildi! Otomobilin üzerinde uyudu
0:00 / 0:00
DHA

Üsküdar'da bir kişi sahil şeridine park edilen otomobilin üzerinde uyurken, başka bir kişi ise kayalıklarda uyudu. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

DHA'nın haberine göre, Üsküdar sahilinde bugün sabah saatlerinde sahilde yürüyüş yapanlar ilginç bir görüntüyle karşılaştı.

Fotoğraf: DHA

Bir kişi sahil şeridine park edilmiş otomobilin üzerinde uyurken, başka bir kişi ise kayalıklarda uyudu.

Fotoğraf: İHA

O anlar cep telefonu kameralarıyla görüntülendi.

*Haberin görseli İHA tarafından servis edilmiştir

24 SAAT GÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Son dakika: İstanbul Silivri'de polise bıçaklı saldırı!
GÜNDEM İstanbul'da polise bıçaklı saldırı!
Son dakika: İstanbul'da barajların doluluk oranı açıklandı! - Barajlarda son durum
GÜNDEM İstanbul'da barajların doluluk oranı açıklandı!
Sınır kapısında araçlar sular içinde kaldı
GÜNDEM Sınır kapısında araçlar sular içinde kaldı
Ad-soyad değişikliği e-Devlet'te! İşte en çok değiştirilen isimler ve soyadları: Yunis, Memet, Rabiye...
GÜNDEM İşte, en çok değiştirilen isimler
Son dakika: CHP lideri Kılıçdaroğlu Niğde'de seslendi
GÜNDEM Kılıçdaroğlu Niğde'de seslendi
Son dakika: Meteoroloji'den Marmara için kritik uyarı - Meteoroloji haberleri ile
GÜNDEM Meteoroloji'den Marmara için önemli uyarı
YÖK TAKVİMİ: Üniversiteler ne zaman açılıyor? YÖK 2022-2023 eğitim öğretim yılı takvimi 2022 - 2023 üniversitelerin açılacağı tarih belli oldu mu?
GÜNDEM Üniversiteler ne zaman açılıyor?
Son dakika: Adalet Bakanı'ndan "kira anlaşmazlıkları" mesajı
GÜNDEM Adalet Bakanı'ndan "kira anlaşmazlıkları" mesajı
Deprem mi oldu? Son dakika depremler listesi 23 Ağustos - Kandilli ve AFAD
GÜNDEM Son depremler 23 Ağustos 2022!
İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler nereler? İSKİ arıza ile 23 Ağustos Salı İSKİ su kesintisi ne zaman sona erecek, İstanbul'da sular saat kaçta gelecek?
GÜNDEM İSKİ'den açıklama: İstanbul'da su kesintisi!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.