Üsküdar'da kaydedildi! Otomobilin üzerinde uyudu

Üsküdar'da bir kişi sahil şeridine park edilen otomobilin üzerinde uyurken, başka bir kişi ise kayalıklarda uyudu. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
DHA'nın haberine göre, Üsküdar sahilinde bugün sabah saatlerinde sahilde yürüyüş yapanlar ilginç bir görüntüyle karşılaştı.
Fotoğraf: DHA
Bir kişi sahil şeridine park edilmiş otomobilin üzerinde uyurken, başka bir kişi ise kayalıklarda uyudu.
Fotoğraf: İHA
O anlar cep telefonu kameralarıyla görüntülendi.
*Haberin görseli İHA tarafından servis edilmiştir
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