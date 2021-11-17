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Üsküdar'da rock coşkusu

Üsküdar Belediyesi, kültür-sanat dünyasının yaşayan efsanelerini Üsküdarlılarla buluşturmaya kaldığı yerden devam ediyor. "Buzdan Şato" ve "Değmesin Ellerimiz" şarkılarıyla kısa sürede müzik listelerinde ilk sıraya yükselen Fatma Turgut, Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleşecek konserde sahne aldı

Üsküdar'da rock coşkusu - Magazin haberleri
Üsküdar'da rock coşkusu
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HABERTURK.COM

Üsküdar'da Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezinde gerçekleşen konserde sanatçı Fatma Turgut sahne aldı. Turgut'un en sevilen şarkılarını Üsküdarlılar için seslendirdiği konserde müzikseverler coşkulu anlar yaşadı.

HEDİYESİNİ TAKDİM ETTİ

Üsküdar Belediye Başkan Yardımcısı Zekeriya Şanlıer, sahnede vatandaşları selamlayarak, sanatçı Fatma Turgut'a hediye takdim etti. Konser kısa bir aranın ardından coşkulu bir şekilde devam etti.

KONSERLER DEVAM EDECEK

Üsküdar'da Kültür Sanat Sezonu kapsamında Üsküdar Belediyesi'nin konserlerine devam edeceği belirtildi.

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