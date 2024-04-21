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        Haberler Gündem Güncel Üsküdar'da sitenin duvarı iki otomobilin üzerine çöktü

        Üsküdar'da sitenin duvarı iki otomobilin üzerine çöktü

        İstanbul Üsküdar'da bir sitenin duvarı park halindeki iki otomobilin üzerine çöktü. Otomobillerden biri kullanılamaz hale geldi, diğerinde ise ağır hasar oluştu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.04.2024 - 15:12 Güncelleme: 21.04.2024 - 15:14
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        Üsküdar'ın Aziz Mahmud Hüdayi Mahallesi, Öğdül Sokak'ta yağış nedeniyle bir sitenin duvarı, park halindeki iki otomobilin üzerine çöktü.

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        Otomobillerden biri kullanılamaz hale geldi. Diğer araçta ise ağır hasar oluştu.

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        Ölen ya da yaralananın olmadığı olayın ardından vatandaşların ihbarıyla bölgeye polis, itfaiye ve zabıta ekipleri sevk edildi.

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        İtfaiye ve zabıta ekipleri, sokakta geniş güvenlik önlemi aldı.

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        Ekipler molozların altında kalan otomobilin bulunduğu yerden çıkarılması için çalışma başlattı.

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        "GÜRÜLTÜYE KOŞTUK"

        Mahalle sakini Semra Tufan, "Bir ses duyduk gürültüye koştuk pencereye. Çöktüğünü gördük,başka arabalar da vardı. Biz yattıktan sonra zabıta burada görevini yapmış. Herhangi bir yaralanma olmadı, sadece gürültüyle duvar çöktü. Herhalde dünki aşırı yağıştan dolayı orası çürüdü ya da çürük olan yer orasıydı tam da bilemiyorum. Yıllardır bu duvar var, sanıyorum orada bir zafiyet vardı. Buradaki arabalar da sahile inenlerin arabları. Ondan dolayı çökme oldu araç bize ait bir araç değil arabası olanlar zaten çektiler" şeklinde konuştu.

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        #İSTANBUL Üsküdar
        #duvar çökmesi
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