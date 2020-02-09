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Üsküdar'da yangın - İSTANBUL



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ :- Yanan restorandan görüntüler

Üsküdar'da yangınİSTANBUL (AA) - Üsküdar Koşuyolu'nda bir restoranın çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, 16.00 sıralarında Kalfa Çeşmesi Sokağı'ndaki restoranın çatı katında yangın çıktı.Alevler kısa sürede bitişikteki iki restoranın da çatı katlarında sıçradı. Durumu fark eden iş yeri çalışanları itfaiyeyi çağırarak yangın tüpleriyle yangını söndürmeye çalıştı.İhbar üzerine olay yerine giden itfaiye ekipleri, yangına kısa sürede müdahale ederek söndürdü.Binalarda maddi hasar meydana geldi.