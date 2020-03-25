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Üsküdar sahilinde balık tutmak geçici olarak yasaklandı

Koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında Üsküdar Belediyesi ve Üsküdar Kaymakamlığı, Üsküdar sınırları dahilinde balık tutulmasını geçici süreyle yasakladı.

Üsküdar sahilinde balık tutmak geçici olarak yasaklandı
AA

Üsküdar Belediyesi ve Üsküdar Kaymakamlığı koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında ilçe sınırları dahilinde balık tutulmasını geçici süreyle yasakladı.

Bazı vatandaşların Sağlık Bakanlığının koronavirüs salgınına karşı evde kalınması tavsiyesine uymayarak sahillerde balık tutmaya devam etmesi Belediye ve Kaymakamlığı hareket geçirdi.

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Üsküdar Belediyesi ve Üsküdar Kaymakamlığının ortak kararıyla ilçe sınırları dahilinde balık tutmak geçici süreyle yasaklandı.

Belediye zabıta ekipleri tarafından yasağa uyulması için denetimler gerçekleştirildiği öğrenildi.

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