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Üsküdar konseri ne zaman, nerede?

Üsküdar Belediyesi, yaz etkinlikleri kapsamında bir çok sanatçıyı sahneye çıkarmaya hazırlanıyor. Her yıl düzenlenen konserlerde bu sene bir çok süpriz yer alıyor. Ücretsiz olarak düzenlenen konserlerin yeri ve tarihi müzikseverler tarafından merak ediliyor. Peki, 2023 Üsküdar konseri ne zaman, kimler var? İşte merakla beklenen yeri ve tarihi…

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  • Üsküdar yaza merhaba diyor! 2023 Üsküdar konseri ne zaman, nerede ve kimler var?

    Üsküdar Belediyesi yazın gelişini konserlerle kutlamaya hazırlanıyor. Bu kapsamda bir çok ünlü isim aynı gün sahneye çıkacak. Bu isimler; ünlü DJ Hey Douglas, Bi Tek Ben Anlarım şarkısıyla 2022 Altın Kelebek Ödülleri’nde; En İyi Çıkış Yapan Şarkıcı ve En İyi Şarkı ödülünü alan Köfn ve "We Could Be The Same" isimli şarkısıyla 2010 yılında Eurovision şarkı yarışmasını 2. Olarak tamamlayan Manga. İşte, müzikseverler tarafından merakla beklenen konserlerin yeri ve tarihi…
  • Üsküdar yaza merhaba diyor! 2023 Üsküdar konseri ne zaman, nerede ve kimler var?

    ÜSKÜDAR KONSERLERİ NE ZAMAN?

    Üsküdar Belediyesi sosyal medya hesabından paylaştığı yaza merhaba konserlerinin tarihini 11 Haziran Pazar günü saat 17.00 olarak duyurdu.
  • Üsküdar yaza merhaba diyor! 2023 Üsküdar konseri ne zaman, nerede ve kimler var?

    ÜSKÜDAR KONSERLERİ NEREDE?

    Üsküdar konserleri her yıl olduğu gibi bu senede Harem Meydanı’nda düzenleniyor.
  • Üsküdar yaza merhaba diyor! 2023 Üsküdar konseri ne zaman, nerede ve kimler var?

    Sahneye ilk olarak; Emin Yasin Vural sahne ismi Hey Douglas,
  • Üsküdar yaza merhaba diyor! 2023 Üsküdar konseri ne zaman, nerede ve kimler var?

    Sonrasında “Bi Tek Ben Anlarım” şarkısıyla büyük çıkış yapan Köfn,
  • Üsküdar yaza merhaba diyor! 2023 Üsküdar konseri ne zaman, nerede ve kimler var?

    ve en son Manga çıkacak.

Haberi Hazırlayan : Abdulkadir Akdeniz
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