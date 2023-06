Üsküdar Belediyesi yazın gelişini konserlerle kutlamaya hazırlanıyor. Bu kapsamda bir çok ünlü isim aynı gün sahneye çıkacak. Bu isimler; ünlü DJ Hey Douglas, Bi Tek Ben Anlarım şarkısıyla 2022 Altın Kelebek Ödülleri’nde; En İyi Çıkış Yapan Şarkıcı ve En İyi Şarkı ödülünü alan Köfn ve "We Could Be The Same" isimli şarkısıyla 2010 yılında Eurovision şarkı yarışmasını 2. Olarak tamamlayan Manga. İşte, müzikseverler tarafından merakla beklenen konserlerin yeri ve tarihi…