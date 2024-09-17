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        Haberler Gündem Üsküdar’da bir kadını silahla yaralayan zanlı tutuklandı

        Üsküdar’da bir kadını silahla yaralayan zanlı tutuklandı

        Üsküdar'da bir kadını silahla yaraladığı gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli tutuklandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.09.2024 - 21:39 Güncelleme: 17.09.2024 - 21:39
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        Kadını yaralayan zanlı tutuklandı
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        İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, dün akşam Güzeltepe Mahallesi'nde silahla yaralama olduğu ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık görevlileri, yaralı N.A'yı hastaneye götürdü.

        Şüpheli M.M.Ö. olay yerinden kaçmaya çalıştığı sırada polis ekiplerince yakalandı.

        Yapılan araştırmada, M.M.Ö'nün mahalleden tanıştığı N.A'yı görüşme teklifine karşılık vermediği gerekçesiyle yaraladığı öğrenildi.

        Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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        #Üsküdar
        #haberler
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