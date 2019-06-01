Üsküp Işık Sanatları Festivali'nin bu yıl ikincisi düzenleniyor. Festival kapsamında 20 sanatçı, şehrin 18 farklı noktasında üç boyutlu haritalandırmalarla gerçekleştirdikleri sergileri farklı renklerle ışıklandırıyor.

Sanatçılar, Eski Üsküp Çarşısı'nda yer alan ve Osmanlı döneminde inşa edilen Kurşunlu Han'dan başlayarak çarşı, şehir merkezi ve parkı olmak üzere birçok alanda görsel şölen sunuyor.

Üsküp Işık Sanatları Festivali; Üsküp Belediyesi, Univerzalna Sala Kültür ve Sanat Salonu ile Avrupa Birliği'nin araştırma ve yenilikçilik programı Ufuk 2020 programı kapsamındaki Yaratıcı Şehirlerde Kültürel Mirasın Yenilenmesi ve Optimizasyonu projesi tarafından gerçekleştirildi.